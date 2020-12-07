Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный образ Барби на отдыхе

Недавно прославившаяся модель с эффектной внешностью продолжает интриговать образами на отдыхе. Девушка решила вести социальные сети достаточно активно и, в отличие от других альтернативных и фитнес-моделей, не показывать постановочные кадры.

Гюль рекламирует одежду только в «живой обстановке». Девушка появляется на мероприятиях, в ресторанах и даже на отдыхе в одежде, которую должна представлять. Именно поэтому все фото Бахари так популярны – модель не повторяется в нарядах и каждый раз посещает заведения в чем-то новом.

Образ типичной куклы Барби в узком платье из ярко-розового латекса не оставил поклонников равнодушными. Гюль дополнила лук макияжем с акцентом на губы, поэтому поклонники не устояли:

«Очень потрясающе и по-настоящему красиво; Красиво 💋; как прекрасно; Королева 😍 избыток страсти😍❤️; это прямая романтика♥ ☺; Отличный латекс; Чудесное и изумительное тело плюс сияющая красота. Из Ливана так тебя люблю; Удивительно!; люблю твой наряд😍; Какое потрясающее зрелище😍; Так потрясающе 😍 Мы будем рады поработать с вами, дай нам 👙💌Я думал, что это ты на секунду @suly_lv».

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На фан-аккаунтах Бахари публикуют также лучшие образы звезды, которые она показывает обычно дома или же во время отдыха в ресторане, баре. В этот раз Гюль позировала в золотистом платье с грязно-бежевым оттенком. Мини-наряд оказался достаточно пикантным благодаря глубокому декольте и приспущенным рукавам.

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