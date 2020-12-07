Українці не припиняють скаржитися на жахливий сервіс компанії Нова пошта

Чергова скарга з'явилася на тематичному порталі Otzyvua.

За її словами вона замовляла тканину і відправнику відразу виписали чек, де було сказано, що одержувач повинен сплатити 51 гривню за доставку на певному відділенні.

Але через час їй приходить повідомлення, що Нова пошта сама змінила відділення, на яке прийде товар, і повідомила клієнтку про "нову" суму доставки.

"Посилка доставлена у відділення 18, і вартість 85 грн, тобто я повинна витратити час, поїхати в свій вихідний, склад дуже холодний, вантажники Хами! Підсумок, забираю посилку, прошу роздрукувати, а там півкоробки повітря, коробка на 10 кг", - дивується жінка.

Вона також розкрила "схему" співробітників Нової Пошти c коробками і посилками.

"Беремо коробку в 2 рази менше на 5 кг, посилка прекрасно поміщається, тобто спеціально збільшений об'єм, якщо було б 5кг, я отримала б без проблем на своєму відділенні! Нова пошта зіпсувалася! Плюсів немає! Дуже багато від знайомих чую скарг, у всіх проблеми. Переходжу на Укрпошту", - емоційно резюмувала вона у своїй скарзі.

Більш того, клієнтка сфотографувала напівпорожню коробку, яку їй видали на Новій пошті, а також фотографію з першою "версією" чека, де вказана вартість доставки в 51 грн.

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