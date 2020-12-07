Украинцы не прекращают жаловаться на ужасный сервис компании Новая почта

Очередная жалоба появилась на тематическом портале Otzyvua.

По ее словам она заказывала ткань и отправителю сразу выписали чек, где было сказано, что получатель должен оплатить 51 гривну за доставку на определенном отделении.

Но через время ей приходит уведомление, что Новая почта сама изменила отделение, на которое придет товар, и уведомила клиентку о "новой" сумме доставки.

"Посылка доставлена в отделение 18, и стоимость 85 грн,т.е я должна потратить время ,поехать в свой выходной, склад оч холодный, грузчики хамы! Итог,забираю посылку, прошу распечатать, а там полкоробки воздуха, коробка на 10 кг", - недоумевает женщина.

Она также раскрыла "схему" сотрудников Новой почты c коробками и посылками.

"Берем коробку в 2 раза меньше на 5 кг, посылка прекрасно помещается, т.е. специально увеличен обьем, если было бы 5кг, я получила бы без проблем на своем отделении! Новая почта испортилась! Плюсов нет! Очень много от знакомых слышу жалоб, у всех проблемы. Перехожу на Укрпочту", - эмоционально резюмировала она в своей жалобе.

Более того, клиентка сфотографировала полупустую коробку, которую ей выдали на Новой почте, а также фотографию с первой "версией" чека, где указана стоимость доставки в 51 грн.

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