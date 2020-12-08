Український телеведучий, актор Юрій Горбунов, Ведучий проекту «Танці з зірками», привітав свою кохану дружину, Катерину Осадчу

Пара Юрія Горбунова і Катерини Осадчої одружилася у 2017 році, повідомляє Politeka.net. Подружжя здається ідеальним і дуже щасливим.

Цього разу актор привітав дружину в Днем ангела. У своєму Instagram Горбунов опублікував знімок красуні в сарафані з декольте. Завершили образ аксесуари, в тому числі червоний берет на голові.

Катерина посміхалася і дивилася в камеру з-під пишних вій.

"Мою дорогу, і всіх Катрусь вітаю з Днем Ангела!!Будьте завжди коханими!! # Зднемкатерини # Катерина # зсвятом", - написав артист.

За годину пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Красива Ви Катрусю. Щастя, 🌷здоров'я вам)", " з Днем Ангела Вас Катя!❤️😊🍒!", "Яка красива", " дуже мило, Катя)))", " чарівна Катя ❤️👍👌🌹🌹🌹", "з Днем Ангела Катеринку !!!", "Вітаю)) з днем ангела🎉 🎉 🎉 🎉", "з днем ангела, Катю. Будьте здорові і щасливі", " з днем Ангела вітаю! Щастя здоров'я, успіхів бажаю! 💐 💐 💐 💐 😘 😘 ", "Катю, вітаю тебе з Днем Ангела❤️", " вітаю💐 💐 💐 💐 💐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, щасливий Горбунов з красунею-дружиною. Обидві зірки вирішили приміряти білосніжні вбрання, позуючи на тлі одного із закладів. Шанувальники пари не могли пройти повз подібної краси.

"А наша Катя теж є в одній серії «Великих Вуек» 2. Вже з Понеділка...» ,- йдеться в повідомленні.

Пост зібрав багато лайків і коментарів.

Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

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