йВідома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позує в чорному боді, стоячи за барною стійкою. Кім волосся залишила розпущеним, а хвалилася собою зі спини, демонструючи ідеальну п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Шалена крихітка, бездоганна".

Ми писали, що популярна корейська модель Кім Лі продемонструвала спокусливі вигини.

Так, Кім Лі опублікувала в сторіс фото в боді. Модель одягла наряд, обтягнув її пишні груди і тонку талію.

Вирізи в районі сідниць оголили пружні місця. Модель блиснув ідеальним "горішком" злегка вигнувшись, лежачи на животі. Красуня виставила апетитні форми, обтягнуті колготками-вона просто сама розкутість.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі розбурхала образом в латексному боді.

На одному зі своїх фото дівчині вдалося подражнити фанатів також достоїнствами свого тіла, яке Лі прикрила одним лише латексним боді на тонких бретельках.

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