Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позирует в черном боди, стоя за барной стойкой. Ким волосы оставила распущенными, а хвасталась собой со спины, демонстрируя идеальную пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Шальная крошка, безупречная".

Мы писали, что популярная корейская модель Ким Ли продемонстрировала соблазнительные изгибы.

Так, Ким Ли опубликовала в сторис фото в боди. Модель надела наряд, обтянувший ее пышную грудь и тонкую талию.

Вырезы в области ягодиц освободили упругие места. Модель блеснула роскошным "орешком" слегка выгнувшись, лежа на животике. Красотка выставила горячие формы, обтянутые колготками - она просто идеал раскрепощенности.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли взбудоражила образом в латексном боди.

На одном из своих фото девушке удалось порадовать пользователей также достоинствами своего тела, которое Ли закрыла одним лишь латексным боди на узких бретельках.

Напомним, корейская Кардашьян выставила напоказ свои «вишенки», избавившись от пиджака

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян без белья еле удержала аппетитные "вишенки" в декольте

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян распахнула пиджак, смело показав пышные "булочки"



