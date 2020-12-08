Співачка Анна Семенович блиснула ідеальною фігурою у в'язаній сукні

Відомо, що красуня страждала від зайвої ваги, але не так давно їй вдалося схуднути, пише Politeka.net. Все ж користувачі мережі досі звинувачують артистку в надмірному використанні фотошопу на своїх знімках.

Цього разу Семенович постала у в'язаній бежевій сукні на великих ґудзиках. Довге декольте притягувало увагу завдяки прикрасам.

Красуня взула світлі чобітки і виставила вперед ніжки, демонструючи їх стрункість. Співачка доповнила образ капелюшком.

"Понеділок, відмінний день для нових починань і досягнень ☺ не відкладайте своє життя на завтра, починайте досягати свої цілі прямо зараз і головне отримуйте задоволення від кожної миті ❤️ у мене сьогодні буде нова, красива фотосесія, любителів спостерігати за процесом запрошую в сторіс, все детально вам розповім і покажу ☺ Шикарного дня, улюблені ❤️", - написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Аню, як вам личить цей образ, красуня ❤️❤️❤️", " Лук офігенський, Аню!", "Гарний образ", " ви нас скоро завалите офігенними фотками🔥 🤤 😍❤️", " Анно, вам дуже личить цей образ🔥"," дуже тобі личить цей стиль😘", " прекрасне фото. Анно, ви тут прям як вершкова карамель.і чоботи хороші.треба брати😊підкажіть, марку і модель,будь ласка", "найщиріша і добра дівчина ❤️😍❤️😍 ви моя любов 😍", "Аня здорово виглядаєш..принцеска😘", " обожнюю тебе дуже ти супер👍 🏼 🔥"," це точно у кого бізнес у кого фотосесія))", - написали користувачі мережі.

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