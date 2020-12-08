Певица Анна Семенович сверкнула идеальной фигурой в вязаном платье

Известно, что красотка страдала от лишнего веса, но не так давно ей удалось похудеть, пишет Politeka.net. Все же пользователи сети до сих пор обвиняют артистку в чрезмерном использовании фотошопа на своих снимках.

В этот раз Семенович предстала в вязаном бежевом платье на крупных пуговицах. Длинное декольте притягивало внимание благодаря украшениям.

Красотка обула светлые сапожки и выставила вперед ножки, демонстрируя их стройность. Певица дополнила образ шляпкой.

"Понедельник, отличный день для новых начинаний и достижений 🔥 Не откладывайте свою жизнь на завтра, начинайте достигать свои цели прямо сейчас и главное получайте удовольствие от каждого мгновения ❤️ У меня сегодня будет новая, красивая фотоссесия, любителей наблюдать за процессом приглашаю в сторис, все подробно вам расскажу и покажу 😍 Шикарного дня, любимые ❤️", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Аня, как Вам идет этот образ, красотка ❤️❤️❤️", "Лук офигенский, Ань!", "Красивый образ", "Вы нас скоро завалите офигенными фотками 🔥 🤤😍❤️", "Анна, вам очень идёт этот образ 🔥", "Очень тебе идёт этот стиль😘", "Прекрасное фото. Анна, вы тут прям как сливочная карамель.и сапоги хорошие.надо брать😊подскажите,марку и модель,пожалуйста", "Самая искренняя и добрая девушка ❤️😍❤️😍 вы моя любовь 😍", "Аня здорово смотришься..принцеска😘", "Обожаю тебя очень ты супер 👍🏼🔥", "Это точно у кого бизнес у кого фотоссесия))", - написали пользователи сети.

Напомним, пышнотелая Семенович вызвала фурор семейным снимком

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Семенович в кожаном берете покорила женским шармом

Также Politeka писала, что Анна Семенович показала, как "трещат" пуговицы под натиском ее шестого размера