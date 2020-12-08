Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, вразила розмірами достоїнств в одній білизні

Знаменита красуня звикла до обговорень в мережі через свою зовнішність. Після того, як Альона почала активно відвідувати косметолога, щоб «підправити» зовнішність, дівчину почали масово критикувати і засуджувати за надмірне перетворення заради слави. Сама Омович свої дії ніяк не коментує, а критику на свою адресу просто ігнорує.

При цьому дівчина не приховує, що її дивно струнка фігура – це запорука харчування і роботи над собою. Втім, багато хто сумнівається в тому, що Олена і правда виглядає так, як на фото, адже її образи часто виглядають неприродно.

Позуючи в одній білизні і піднімаючи топ, як би демонструючи і плоский живіт, і величезних розмірів бюст, дівчина отримала сотні неоднозначних відгуків:

"Хіба це красиво? 🤔 😥 ; дитинко, ти повинна поїсти👍 заслужила; OMG 😱 це ненормально; жуууууууууть😖; Боже мій, кістки ... на межі анорексії; у тебе хребет скоро лясне ... сутулая будеш; а де епічні пальчики?; взагалі красиво, незважаючи ні на що; Жесть🤢; Нереально❤️; чудово 😍; мені подобається 😻; такі великі🙈 🥵; боже, це бентежить😳».

Олена відкрито заявляє про свої перетворення і походи в салони краси. Дівчина також не боїться критики і спокійно ділиться вельми пікантними фото, які соціальна мережа Instagram часто блокує через цензуру.

На фан-акаунтах і на сторінках онлайн-магазинів часто з'являються фото із зіркою, проте в більш стриманому форматі. Тим не менш, користувачів продовжує дивувати фігура і вид знаменитості. Засмагла дівчина з пухкими губами любить виставляти напоказ переважно свій бюст навіть на зйомці. Вся справа в тому, що Омович зробила груди, збільшивши ту з нульового до шостого розміру, і тепер не збирається її ховати.

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури