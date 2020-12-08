Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила размерами достоинств в одном белье

Знаменитая красотка привыкла к обсуждениям в сети из-за своей внешности. После того, как Альона начала активно посещать косметолога, чтобы «подправить» внешность, девушку начали массово критиковать и осуждать за чрезмерное преображение ради славы. Сама Омович свои действия никак не комментирует, а критику в свой адрес просто игнорирует.

При этом девушка не скрывает, что ее удивительно стройная фигура – это залог питания и работы над собой. Впрочем, многие сомневаются в том, что Алена и правда выглядит так, как на фото, ведь ее образы часто смотрятся неестественно.

Позируя в одном белье и приподнимая топ, как бы демонстрируя и плоский живот, и огромных размеров бюст, девушка получила сотни неоднозначных отзывов:

«Разве это красиво? 🤔😥; детка, ты должна поесть 👍 заслужила; OMG 😱 это ненормально; Жууууууууууть😖; Боже мой, кости ... на грани анорексии; У тебя позвоночник скоро ляснет ... сутулая будешь; а где эпичные пальчики?; вообще красиво, несмотря ни на что; Жесть🤢; Нереально❤️; Великолепно 😍; Мне нравится 😻; Такие большие 🙈🥵; боже, это смущает😳».

Алена открыто заявляет о своих преображениях и походах в салоны красоты. Девушка также не боится критики и спокойно делится весьма пикантными фото, которые социальная сеть Инстаграм часто блокирует из-за цензуры.

На фан-аккаунтах и на страницах онлайн-магазинов часто появляются фото со звездой, однако в более сдержанном формате. Тем не менее, пользователей продолжает удивлять фигура и вид знаменитости. Загорелая девушка с пухлыми губами любит выставлять напоказ преимущественно свой бюст даже на съемке. Все дело в том, что Омович сделала грудь, увеличив ту с нулевого до шестого размера, и теперь не собирается ее прятать.

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