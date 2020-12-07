Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, модель Анна, здивувала незвичним образом

Зірка вирішила торкнутися важливої теми, підкріпивши пост в Instagram незвичним відео, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель постала в темному плащі на ґудзиках. Зірка зробила зачіску в стилі "80-х" грайливі кучерики привертали увагу. Анна обтягнула тонку талію товстим пояском. Завершили образ стильні окуляри.

В руках гаряча красуня тримала маленького милого песика.

У пості дівчина міркувала на тему бодіпозитива.

"Мені дуже часто в моєму житті (все це відбувалося в основному в Інтернеті) прилітали коментарі від людей, що я» нездорово худа, анорексичка, скелет, йди співаєш" і безліч схожих.

Так званий fat shaming (коли хейтять за пишні форми) і skinny shaming (хейт за худобу), незважаючи на громадський рух, що розвивається - бодіпозитив, продовжують існувати в нашому світі", - написала Анна.

За словами моделі, ідея бодіпозитиву полягає в тому, щоб сприймати своє тіло без критики. Дівчина попросила не писати їй повідомлення на тему, як їй набрати вагу.



"Мені комфортно, я люблю смачно поїсти, займаюся йогою, спортом, прекрасно себе відчуваю і мені в голову ніколи не прийде написати комусь «поправся або схудни», так як я поважаю вибір кожної людини, яка в праві розпоряджатися своїм тілом, так як вона хоче", - підсумувала красуня.



"Ганнуся, у тебе ідеальна фігура🔥я мрію про таку😻", "повністю згоден з вами, людина повинна завжди сама робити вибір яким йому бути, а якщо слухати всіх, то просто втратиш свою індивідуальність", "Тіло людини - її вибір🔥", - написали користувачі мережі.

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