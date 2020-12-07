Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, удивила необычным образом

Звезда решила затронуть важную тему, подкрепив пост в Инстаграм необычным видео, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель предстала в темном плаще на пуговицах. Звезда сделала прическу в стиле "80-х" игривые кудряшки привлекали внимание. Анна обтянула тонкую талию толстым пояском. Завершили образ стильные очки.

В руках горячая красотка держала маленького милого песика.

В посте девушка рассуждала на тему бодипозитива.

"Мне очень часто в моей жизни (все это происходило в основном в интернете) прилетали комментарии от людей, что я «нездорово худая, анорексичка, скелет, иди поешь» и множество похожих.

Так называемый fat shaming (когда хейтят за пышные формы) и skinny shaming (хейт за худобу), несмотря на развивающееся общественное движение - бодипозитив, продолжают существовать в нашем мире", - написала Анна.

По словам модели, идея бодипозитива заключается в том, чтобы воспринимать свое тело без критики. Девушка попросила не писать ей сообщения на тему, как ей набрать вес.



"Мне комфортно, я люблю вкусно поесть, занимаюсь йогой, спортом, прекрасно себя ощущаю и мне в голову никогда не придет написать кому-то «поправься или похудей», так как я уважаю выбор каждого человека, который в праве распоряжаться своим телом, так как он хочет", - подытожила красотка.



"Анечка,у тебя идеальная фигура🔥Я мечтаю о такой😻", "Полностью согласен с вами, человек должен всегда сам делать выбор каким ему быть, а если слушать всех, то просто потеряешь свою индивидуальность", "Тело человека— его выбор🔥", - написали пользователи сети.

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