В Україні коронавірус почне зменшувати оберти і кількість хворих різко піде на спад
Таку думку озвучив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський для журналістів Обозревателя. Крім того, він спрогнозував закінчення епідемії, назвавши терміни.
Він додав, що частина українців вже у вересні 2021 року буде володіти стійким імунітетом до коронавірусу. На це вплине кілька факторів відразу - вакцинація і набутий імунітет після перенесеного вірусу.
"Сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось прищепиться. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить загострення епідемії", – прогнозує Галімський.
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Лікар пояснив, що багато хто з тих, хто переніс вірус, отримали специфічний імунітет, який приймає форму спеціальних Т-клітин, а не антитіл, які є маркерами перенесеної хвороби.
"Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців. Адже імунітет до вірусних захворювань обумовлений не тільки рівнем антитіл, але і специфічно активованими лімфоцитами, "клітинним імунітетом". Скільки зберігаються вони, важко сказати. Можуть роками, можуть десятиліттями", - пояснив експерт.
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