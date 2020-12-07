В Україні коронавірус почне зменшувати оберти і кількість хворих різко піде на спад

Таку думку озвучив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський для журналістів Обозревателя. Крім того, він спрогнозував закінчення епідемії, назвавши терміни.

Він додав, що частина українців вже у вересні 2021 року буде володіти стійким імунітетом до коронавірусу. На це вплине кілька факторів відразу - вакцинація і набутий імунітет після перенесеного вірусу.

"Сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось прищепиться. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить загострення епідемії", – прогнозує Галімський.

Лікар пояснив, що багато хто з тих, хто переніс вірус, отримали специфічний імунітет, який приймає форму спеціальних Т-клітин, а не антитіл, які є маркерами перенесеної хвороби.

"Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців. Адже імунітет до вірусних захворювань обумовлений не тільки рівнем антитіл, але і специфічно активованими лімфоцитами, "клітинним імунітетом". Скільки зберігаються вони, важко сказати. Можуть роками, можуть десятиліттями", - пояснив експерт.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.