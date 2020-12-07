В Украине коронавирус начнет сбавлять обороты и количество заболевших резко пойдет на спад

Такое мнение озвучил врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский для журналистов Обозревателя. Кроме того, он спрогнозировал окончание эпидемии, назвав сроки.

Он добавил, что часть украинцев уже в сентябре 2021 года будет обладать устойчивым иммунитетом к коронавирусу. На это повлияет несколько факторов сразу - вакцинация и приобретенный иммунитет после перенесенного вируса.

"Надеюсь, что мы относительно благополучно войдем в следующую осень. С учетом того, что много людей переболеет, кто-то привьется. К сентябрю 2021 года может быть сформирована определенная иммунная прослойка, которая погасит накал эпидемии", – прогнозирует Галимский.

Врач пояснил, что многие из тех, кто перенес вирус, получили специфический иммунитет, который принимает форму специальных Т-клеток, а не антител, которые являются маркерами перенесенной болезни.

"Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев. Ведь иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом". Сколько сохраняются они, трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями", – пояснил эксперт.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.