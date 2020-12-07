Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлеєва засумувала і зважилася на відчайдушний крок

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблене в машині. Івлеєва була в чорній перуці. Останні кілька днів вона ходить з довгим чорним волоссям. Зверху перуку було зафіксовано модною шапкою. Дівчина підперла голову рукою і задумалася.

"Думаю не пити до нг", - підписала фото зірка.

У коментарях над Настею стали сміятися, так як таке рішення мало схоже на правду. Але знайшлися і ті, хто підтримав телеведучу, пообіцявши приєднатися до її виклику. Крім цього, знайшлися шанувальники, які стали відмовляти Настю від цього.

"Навіщо такі жертви?", "Ахахха, Насть, ну насмішила", «насмішила», «Бухай краще», «Ага, а після НГ набухатися до такої міри», «відмінний жарт», «Насть, давно пора спробувати», «пити треба, тільки трохи, не зловживати», «Ой брюнетка? Пофарбувалася? Блонді краще вам", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва вирішила поділитися творчістю своїх шанувальників. Артистка показала реальне фото, а також малюнок, який був намальований за мотивами цього знімка. Варто відзначити, що карикатура вийшла досить кумедною.

Як відомо, Івлеєва відмінно ставиться до жартів над своєю зовнішністю і регулярно публікує меми зі своєю участю.

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