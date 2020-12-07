Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева взгрустнула и решилась на отчаянный шаг
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанное в машине. Ивлеева была в черном парике. Последние несколько дней она ходит с длинными черными волосами. Сверху парик был зафиксирован модной шапкой. Девушка подперла голову рукой и задумалась.
«Думаю не пить до нг», - подписала фото звезда.
В комментариях над Настей стали смеяться, так как такое решение мало похоже на правду. Но нашлись и те, кто поддержал телеведущую, пообещав присоединиться к ее вызову. Кроме этого, нашлись поклонники, которые стали отговаривать Настю от этого.
"Зачем такие жертвы?", «Ахахха, Насть, ну насмешила», «Насмешила», «Бухай лучше», «Ага, а после НГ набухаться до такой степени», «Отличная шутка», «Насть, давно пора попробовать», «Пить надо, только чуть, не злоупотреблять», «Ой брюнетка? Покрасилась? Блонди лучше вам», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Настя Ивлеева решила поделиться творчеством своих поклонников. Артистка показала реальное фото, а также рисунок, который был нарисован по мотивам этого снимка. Стоит отметить, что карикатура вышла довольно забавной.
Как известно, Ивлеева отлично относится к шуткам над своей внешностью и регулярно публикует мэмы со своим участием.
Напомним, что Настя Ивлеева пошалили с горячей подружкой на улице: "Какие же вы...".
Как сообщала Politeka, Ивлеева ошарашила внешностью в обычной жизни, без грима не узнать: "Такая малявочка".
Также Politeka писала, что грустная Ивлеева озадачила словами в окружении мужчин: «Ну и…».