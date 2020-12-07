Скандальний суддя Х-Фактора Сергій Сосєдов жорстко пройшовся по Аллі Пугачовій і Софії Ротару

Різкі висловлювання Сосєдова прозвучали в ефірі шоу "Однажды".

На думку Сосєдова, 71-річна Пугачова давно розгубила свої таланти, від колишнього голосу не залишилося і сліду. Сосєдов натякнув на те, що його дратує не тільки зарозумілість співачки, але і не відповідний її віку зовнішній вигляд.

"Вони реально думають, що вони ще ого-го, що в 70 вони ще можуть... а вже якщо зробили операцію пластичну, і вона, як дівчинка хі-хі-хі, на тонких ніжках, і куделечки – вона взагалі думає, що їй 18», - жорстко заявив критик.

Схожа думка у нього і щодо творчості 73-річної Софії Ротару, яка нещодавно виступила на "пісні року" в Росії, пише News.ru.

"Звичайно, можна сказати, що в цьому сезоні вона знову «повертається» в Росію. У неї буде трохи новорічних корпоративів, вона зніметься в "Пісні року", буде красуватися на російських телеекранах і в новорічну ніч. Але кому потрібно це творче доживання?"- каже критик.

Сосєдов нагадав, що навіть сама співачка визнає, що "своє вже давно відспівала". За даними критика, вартість її "заказників" знизилася до €50 тисяч.

В цілому, критик переконаний, що"в безсмертя залишаться тільки генії". Однак, на його думку, вони ніяк не перетинаються з сучасними музичними діячами Росії.

Нагадаємо, раніше від Сосєдова дісталося Лоліті Мілявській. Він розкритикував артистку за повернення в театр, а людям порадив не витрачати гроші на "туфту".

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