Скандальный судья Х-Фактора Сергей Соседов жестко прошелся по Алле Пугачевой и Софии Ротару

Резкие высказывания Соседова прозвучали в эфире шоу “Однажды”.

По мнению Соседова, 71-летняя Пугачева давно растеряла свои таланты, от былого голоса не осталось и следа. Соседов намекнул на то, что его раздражает не только самомнение певицы, но и не подходящий ее возрасту внешний вид.

«Они реально думают, что они еще ого-го, что в 70 они еще могут… А уж если сделали операцию пластическую, и она, как девочка хи-хи-хи, на тонких ножках, и куделечки – она вообще думает, что ей 18», - жестко заявил критик.

Похожее мнение у него и относительно творчества 73-летней Софии Ротару, которая недавно выступила на "Песне года" в России, пишет News.ru.

"Конечно, можно сказать, что в этом сезоне она вновь «возвращается» в Россию. У неё будет немного новогодних корпоративов, она снимется в «Песне года», будет красоваться на российских телеэкранах и в новогоднюю ночь. Но кому нужно это творческое доживание?" — говорит критик.

Соседов напомнил, что даже сама певица признает, что«своё уже давно отпела». По данным критика, стоимость её «заказников» снизилась до €50 тысяч.

В целом, критик убежден, что "в бессмертии останутся только гении". Однако, по его мнению, они никак не пересекаются с современными музыкальными деятелями России.

Напомним, ранее от Соседова досталось Лолите Милявской. Он раскритиковал артистку за возвращение в театр, а людям посоветовал не тратить деньги на "туфту".

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