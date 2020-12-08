Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе після душу
На фото Емілі прикрилася тільки рушником, яке зав'язала вище грудей. В руках красуня тримала папірець, а погляд відвела від камери. Дівчину зовсім не бентежив пікантний образ, тому фото вийшло дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили 13 лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "неймовірна, так і хочеться помацати".
Ми писали, що легендарна супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вразила пружними формами в майці з вирізом.
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Так, на фотографії Ратаковскі позує в облягаючій майці з декольте, здивувавши розкішними формами у всій красі. Красуня вирішила поправити волосся, при цьому таким чином, щоб нею милувалися шанувальники.
Повідомлялося, що знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, поділилася ніжним кадром з чоловіком.
Емілі захопила фігурою поруч зі щасливим чоловіком. Чоловік поруч з Емілі схилився, щоб поцілувати її живіт, тоді як вона сама вирішила позувати боком в простому світлому платті і відвернула голову від об'єктива.
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