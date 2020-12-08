Известная модель Эмили Ратаковски показала себя после душа

На фото Эмили прикрылась только полотенцем, которое завязала выше груди. В руках красотка держала бумажку, а взгляд отвела от камеры. Девушку совсем не смущал пикантный образ, поэтому фото вышло очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили 13 лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Невероятная, так и хочется потрогать".

Мы писали, что легендарная супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила упругими формами в майке с вырезом.

Так, на фотографии Ратаковски позирует в облегающей майке с декольте, изумив роскошными формами во всей красе. Красотка решила поправить волосы, при этом таким образом, чтобы ней любовались поклонники.

Сообщалось, что знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, поделилась нежным кадром с мужем.

Эмили восхитила фигурой рядом со счастливым мужем. Мужчина рядом с Эмили склонился, чтобы поцеловать ее живот, тогда как она сама решила позировать боком в простом светлом платье и отвернула голову от объектива.

Напомним, беременная Эмили Ратаковски показала свой новый размер в узеньком купальнике

А еще Politeka сообщала, что охмелевшая Ратаковски сразила своим "бесстыдством" в крохотном бикини

Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза



