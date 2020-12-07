Українцям розповіли, до чого готуватися

Розкрито деталі про обмеження роботи транспорту під час локдауну

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов розкрив, як працюватиме транспорт у січні майбутнього року. Так, за його словами, проїхатися можна буде тільки зі значними обмеженнями, пише РБК.

Як зазначив Немчинов, влада не може обмежити пасажирські перевезення незважаючи на порушення з боку українців масочного режиму. Тому будуть введені ще більші обмеження - з використанням виключно сидячих місць.

"Епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне і міжобласне сполучення", - повідомив міністр.

Як нагадав політик, на початку карантину навесні величезною проблемою був проїзд медиків та інших працівників важливих для забезпечення протиепідеміологічних заходів.

Варто відзначити, що українські кордони закриватися не будуть. Також не введуть обмеження на міжнародне сполучення. В'їзд і виїзд для громадян України залишиться відкритим.

Нагадаємо, в Кабміні розглядають можливість введення тотального карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що введення тотального карантину до Нового року не планується.

У той же час чиновник попередив, що більш жорсткі карантинні заходи доведеться вводити вже в січні.

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