Украинцам рассказали, к чему готовиться

Раскрыты детали об ограничениях работы транспорта во время локдауна

Министр Кабинета министров Олег Немчинов раскрыл, как будет работать транспорт в январе будущего года. Так, по его словам, проехаться можно будет только со значительными ограничениями, пишет РБК.

Как отметил Немчинов, власти не могут ограничить пассажирские перевозки несмотря на нарушения со стороны украинцев масочного режима. Поэтому будут введены еще большие ограничения - с использованием исключительно сидячих мест.

"Эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - сообщил министр.

Как напомнил политик, в начале карантина весной огромной проблемой был проезд медиков и других работников важных для обеспечения противоэпидемиологических мер.

Стоит отметить, что украинскике границы закрываться не будут. Также не введут ограничение на международное сообщение. Въезд и выезд для граждан Украины останется открытым.

Напомним, в Кабмине рассматривают возможность введения тотального карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что введение тотального карантина до Нового года не планируется.

В то же время чиновник предупредил, что более жесткие карантинные меры придется вводить уже в январе.

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Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

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