Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", пококетувала на камеру без штанів

Яскрава блондинка зі стрункою фігурою намагається якомога частіше показувати свої фото в мережі, щоб підтримувати популярність. Вся справа в тому, що молода красуня не соромиться підкреслювати свої принади за допомогою відкритих бікіні. Хільде також рекламує купальники і влаштовує зйомки прямо на пляжі.

Однак, більшу частину часу зірка захоплює виглядом будинку і знімається в одній білизні перед камерою з дзеркалом в самих різних сміливих образах. Осланд цього разу також змогла здивувати. Дівчина одягла лише червоний светр і світлу нижню білизну, яку показала нібито випадково.

Позуючи на дивані з розпущеним волоссям, модель не залишила шанувальників байдужими:

"Preciosa; Ти занадто красива божественність. Подяка; приголомшливо🙌 🙌❤️; молода принцеса; люблю тебе, очі😍 😍; досконалість; абсолютно красиво❤️; дуже красива і мила ти; ти божественна, Хільде; Вау, красиво🔥 💕 😍; така красива і бездоганна кокетка; ти чудово виглядаєш! 🎀 🎀 😍 😍 ; Це неймовірно; красиво❤️; прекрасно🤗❤️🤗».

Ми також писали, що так як Хільде працює альтернативною моделлю, вона влаштовує фотосесії вдома або ж на пляжі, щоб показати пікантні купальники і білизну.

На одному з таких фото дівчина в лавандовому бікіні показала, як веселиться на пляжі. При цьому красуня зі стрункою фігурою і зі світлим волоссям також змогла вигідно підкреслити свій сяючий зовнішній вигляд, про що написали шанувальники.

Щоб не відволікати увагу від купальника без принтів і відвертих вирізів, дівчина не стала доповнювати образ аксесуарами і занадто яскравим макіяжем.

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