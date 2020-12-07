Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", пококетничала на камеру без штанов
Яркая блондинка со стройной фигурой старается как можно чаще показывать свои фото в сети, чтобы поддерживать популярность. Все дело в том, что молодая красотка не стесняется подчеркивать свои прелести при помощи открытых бикини. Хильде также рекламирует купальники и устраивает съемки прямо на пляже.
Однако, большую часть времени звезда восхищает видом дома и снимается в одном белье перед камерой с зеркалом в самых разных смелых образах. Осланд в этот раз также смогла удивить. Девушка надела лишь красный свитер и светлое нижнее белье, которое показала якобы случайно.
Позируя на диване с распущенными волосами, модель не оставила поклонников равнодушными:
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«Preciosa; Ты слишком красивая божественность. Благодарность; Потрясающе 🙌🙌❤️; молодая принцесса; Люблю тебя, глаза 😍😍; Совершенство; Абсолютно красиво ❤️; Очень красивая и милая ты; ты божественна, Хильде; вау, красиво🔥💕😍; Такая красивая и безупречная кокетка; ты великолепно выглядишь! 🎀🎀😍😍; Это невероятно; Красиво ❤️; Прекрасно 🤗❤️🤗».
Мы также писали, что так как Хильде работает альтернативной моделью, она устраивает фотосессии дома или же на пляже, чтобы показать пикантные купальники и белье.
На одном из таких фото девушка в лавандовом бикини показала, как веселится на пляже. При этом красотка со стройной фигурой и со светлыми волосами также смогла выгодно подчеркнуть свой сияющий внешний вид, о чем написали поклонники.
Чтобы не отвлекать внимание от купальника без принтов и откровенных вырезов, девушка не стала дополнять образ аксессуарами и слишком ярким макияжем.
Напомним,
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