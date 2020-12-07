Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на знімальному майданчику

На фото Келлі позувала без одягу. Дівчина дозволила себе зняти по груди, яка прямо випирала на кадрі. Волосся красуня зібрала в хвостик, щоб не заважали. Красуня дивилася в камеру і зовсім не бентежилася відсутністю одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Bts на знімальному майданчику", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Бездоганна шкіра"," карколомна краса", " так!!!! Ви чудова" ," найкрасивіша людина на світі, боже", "яка красива жінка в моїй історії", "вона просто красива", "яка красуня. Ви мене надихаєте. Так хвилююче. Мені подобається", "але абсолютно нереально", "мій молочний коктейль", "так, світиться королева", "Абсолютно чудово виглядаєш, неможливо перестати дивитися".

Повідомлялося, що супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила фанатів, поставши перед камерою в мікро-бікіні на відпочинку.

Так, кадр Гейл вирішила ніяк не підписувати. На ньому супермодель позує в міні-купальнику, завдяки якому в камеру потрапила бездоганна фігура дівчини.

Нагадаємо, повністю роздягнена красуня з "Victoria's Secret" засліпила своєю пишністю в останніх променях сонця

Також Politeka повідомляла, що брюнетка з "Victoria's Secret" блиснула "підсмаженими" булочками в мікро-бікіні

А ще Politeka писала, що брюнетка з "Victoria's Secret" в зухвалому міні-бікіні показала" диньки " максимально близько



