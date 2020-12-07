Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на съемочной площадке

На фото Келли позировала без одежды. Девушка позволила себя снять по грудь, которая прямо выпирала на кадре. Волосы красотка собрала в хвостик, чтобы не мешали. Красотка смотрела в камеру и совсем не смущалась отсутствием одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Bts на съемочной площадке", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безупречная кожа", "Сногсшибательная красота", "Да!!!! Вы замечательная", "самый красивый человек на свете, боже", "Какая красивая женщина в моей истории", "Она просто красива", "Какая красавица. Вы меня вдохновляете. Так волнительно. Мне нравится", "Но совершенно нереально", "Мой молочный коктейль", "да, светящаяся королева", "Абсолютно великолепно выглядишь, невозможно перестать смотреть".

Сообщалось, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки.

Напомним, полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца

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