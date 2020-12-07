У Львівській області вчителька побила дитину посеред уроку

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"Село Потелич, Львівська область, Жовківський район. Вчителька української мови та літератури почила давати запотиличники дитині", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, що розлючений педагог почала давати дитині запотиличники.

Як виявилося, вчитель, яка била хлопчика працює в школі ще й заступником директора.

На інцидент вже відреагували в місцевій РДА і повідомили про створення спеціальної комісії для з'ясувань обставин того, що сталося.



"Станом на сьогодні повідомлено Львівську обласну державну адміністрацію, Департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду даного питання та вжиття відповідних заходів, направлено лист на Жовківський ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області щодо даного інциденту", - йдеться у повідомленні.

Інцидент викликав бурхливі обговорення в мережі. Думка українців розділилися: одні вважають, що така поведінка педагога недозволена, але були і ті, хто звинуватив батьків дитини в тому, що трапилося.



"Так, дійсно вчителька не мала б так себе вести. Але, де ті батьки, які виховали таку дитину? У сім'ї вчать поважати старших за віком, вчителів, батьків і т.д. це результат виховання батьків. Вчителям зараз дуже важко працювати в школі", "Спочатку вчительку спровокували, вивели з себе, а потім зняли на телефон. Чому не знімали спочатку конфлікт-тому, напевно, напаскудили", "потрапила б на мене, я б її прибила, не для того ми дітей в школу ведемо, вчитель від слова вчити, а не товкти по голові", "іноді діти свої доводять до сказу, а таких 30 дітей, то нерви не залізні", - писали в мережі.

Нагадаємо, на Херсонщині вчитель побив учня.

Також ми повідомляли, що з'явилися норми поведінки вчителів у соцмережах.

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