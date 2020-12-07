Во Львовской области учительница избила ребенка посреди урока
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
"Село Потелич, Львовская область, Жовковский район. Учительница украинского языка и литературы почила давать подзатыльники ребенку", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, что педагог вышла из себя и начала давать ребенку подзатыльники.
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Как оказалось, учитель, которая избивала мальчика работает в школе еще и заместителем директора.
На инцидент уже отреагировали в местной РГА и сообщили о создании специальной коммисии для выяснений обстоятельств проишедшего.
"По состоянию на сегодня сообщено Львовскую областную государственную администрацию, Департамент образования ЛОГА. Жовковский РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковский ОП Каменка-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту", - говорится в сообщении.
Инцидент вызвал бурные обсуждения в сети. Мнение украинцев разделились: одни считают, что такое поведение педагога непозволительное, но были и те, кто обвинил родителей ребенка в случившемся.
"Да, действительно учительница не имела бы так себя вести. Но, где те родители, которые воспитали такого ребенка? В семье учат уважать старших по возрасту, учителей, родителей и т.д. Это результат воспитания родителей. Учителям сейчас очень трудно работать в школе", "Сначала учительницу спровоцировали, вывели из себя, а затем сняли на телефон. Почему не снимали сначала конфликт - потому, наверное, напакостили", "Попала бы на меня, я бы ее прибила, не для того мы детей в школу ведем, учитель от слова учить, а не толочь по голове", "Иногда дети свои доводят до бешенства, а таких 30 детей, то нервы не железные", - писали в сети.
Напомним, на Херсонщине учитель избил ученика.
Также мы сообщали, что появились нормы поведения учителей в соцсетях.
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