Співачка Ірина Білик показала, як виглядає її старший син



Як передає Politeka.net, знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagtam.



"А вам подобаються хлопці з довгим волоссям? P. S. мій старший син", - повідомила Білик у підписі до посту.

На опублікованому кадрі Гліб з'явився в образі байкера, який був йому дуже навіть до лиця.

Довговолосий хлопець ідеально виглядав в шкіряній куртці і в компанії байків.

Шанувальники співачки відзначили, що хлопець дуже схожий на українського виконавця Кузьму, який загинув в автокатастрофі п'ять років тому.

"Схожий на Кузьму. Дуже. Син став дуже схожий на батька. Білик прокоментуйте", "Ой, а він на Кузьму схожий", "Син від Кузьми?", "Дійсно копія Скрябіна! Було б здорово, якщо це правда Його Син", "Красивий хлопець. І, думаю, добрий. Довге волосся йому йдуть. Багато таким волоссю позаздрять", - писали в коментарях під постом.

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