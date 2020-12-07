Певица Ирина Билык показала, как выглядит ее старший сын



Как передает Politeka.net, снимками артистка поделилась на своей страничке в Instagtam.



"А вам нравятся парни с длинными волосами? P.S. Мой старший сын", - сообщила Билык в подписи к посту.

На опубликованном кадре Глеб появился в образе байкера, который был ему очень даже к лицу.

Длинноволосый парень идеально смотрелся в кожаной куртке и в компании байков.

Поклонники певицы отметили, что парень очень похож на украинского исполнителя Кузьму, который погиб в автокатастрофе пять лет назад.

"Похож на Кузьму. Очень. Сын стал очень похож на отца. Билык прокомментируйте", "Ой, а он на Кузьму похож", "Сын от Кузьмы?", "Действительно копия Скрябина! Было бы здорово, если это правда его сын", "Красивый парень. И, думаю, добрый. Длинные волосы ему идут. Многие таким волосам позавидуют", - писали в комментариях под постом.

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