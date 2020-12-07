Дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала, як проводить час у США

На фото Соня позує кофті, спідниці і чоботях. Дівчина в руках тримала сумочку невеликого розміру. Красуня гуляла по вулиці, де зробила кілька знімків. Судячи з Мітки, зараз Кіперман знаходиться в Лос-Анджелесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Грудень в Лос-Анджелесі", - підписала зірка фото.

"Щаслива дівчинка", - написала у відповідь мама Соні-Віра Брежнєва.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", " з голлівудських зірок хто-небудь траплялися тобі?) Якщо так, то хто якщо не секрет?", "Якщо дивитися на форму одягу то це не грудень а початок осені" ," я б хотів більше грудня в Малібу", " урааа! повернулася!) ", "Хороша дівчинка","Скоро з мамою будеш змагатися хто вище в 100 найбільш спокусливих дівчат за версією Maxim".

Повідомлялося, що дочка популярної української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила шанувальників, показавши пружні форми в тісному ТОПі.

"Не можу дочекатися, щоб повернутися назад в прекрасну Італію", - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кіперман позує в тісному ТОПі, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

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