Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала, как проводит время в США

На фото Соня позирует кофте, юбке и сапогах. Девушка в руках держала сумочку небольшого размера. Красотка гуляла по улице, где сделала несколько снимков. Судя по метке, сейчас Киперман находится в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Декабрь в Лос-Анджелесе", - подписала звезда фото.

"Удачливая девочка", - написала в ответ мама Сони - Вера Брежнева.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Из голливудских звезд кто-нибудь попадались тебе?) Если да, то кто если не секрет?", "Если смотреть на форму одежды то это не декабрь а начало осени", "Я бы хотел больше декабря в Малибу", "урааа! вернулась!)", "Хорошая девочка", "Скоро с мамой будешь соревноваться кто выше в 100 самых соблазнительных девушек по версии Maxim".

Сообщалось, что дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила поклонников, показав упругие формы в тесном топе.

«Не могу дождаться, чтобы вернуться назад в прекрасную Италию», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Киперман позирует в тесном топе, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

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