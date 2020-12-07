Вагітна українка підхопила коронавірус і за словами лікарів, у жінки уражено 90% легенів

Так, у Львові вагітна дружина викладача Українського Католицького Університету отця Петра підхопила коронавірус. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя, пише РБК України.

Стан жінки погіршився настільки, що її довелося екстрено госпіталізувати. У лікарні їй провели кесарів розтин і на світ з'явилася недошена семимісячна дівчинка, якій дали ім'я - Дарина.

Операція пройшла успішно, дитину помістили в інкубатор, і вона знаходиться під наглядом лікарів. Удома маму з лікарні разом з сестричкою чекає ще п'ятеро дітей.

За словами отця Петра Терлецького його дружині тільки нещодавно стало краще і її перевели з ШВЛ на кисневу маску. Але буквально за півдня ідеальний стан його дружини різко погіршився і почалася киснева недостатність. Після обстеження, КТ показало у жінки 90% ураження легень.

"Катруся в медичному сні в лікарні швидкої допомоги, почав прогресувати тромбофлебіт легень через загущення крові", - розповів отець Петро Терлецький.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 7 грудня, в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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