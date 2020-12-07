Беременная украинка подхватила коронавирус и по словам врачей, у женщины поражено 90% легких

Так, во Львове беременная жена преподавателя Украинского Католического Университета отца Петра подхватила коронавирус. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, пишет РБК Украины.

Состояние женщины ухудшилось настолько, что ее пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ей провели кесарево сечение и на свет появилась недошенная семимесячная девочка, которой дали имя - Дарина.

Операция прошла успешно, малышку поместили в инкубатор, и она находится под присмотром врачей. Дома маму из больницы вместе с сестричкой ждет еще пятеро детей.

По словам отца Петра Терлецкого его жене только недавно стало лучше и ее перевели с ИВЛ на кислородную маску. Но буквально за полдня идеальное состояние его жены резко ухудшилось и началась кислородная недостаточность. После обследования, КТ показало у женщины 90% поражения легких.

"Катруся в медицинском сне в больнице скорой помощи, начал прогрессировать тромбофлебит легких из-за загущения крови", - рассказал отец Петро Терлецкий.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.