Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала себе в обіймах таємничого незнайомця

Фото відомої гумористки з "Жіночого кварталу" з'явилося на офіційній сторінці студії в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку щаслива Адамчук стоїть в обіймах людини в костюмі гігантської панди. При цьому артистка одягнена в чорну сукню і довгу червону накидку. Вона весело сміється і явно задоволена тим, що відбувається.

"Безпечні обійми в період пандемії - якщо один з вас у величезному костюмі пухнастою панди", - йдеться в підписі до фото.

Українці тут же почали коментувати знімок.

"Клас", "Шикарно", "Хороший і м'який", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Марта показала себе в елегантному образі і поділилася своїми думками.

На фото Адамчук позувала в піджаку з ременем на талії і без білизни. Спідниці на дівчині не було видно, зате можна побачити туфлі. Красуня сиділа за столиком і хвалилася довгою ніжок, які нічим не були прикриті. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним.

"І куди пропала ця осінь...) 1 грудня", - підписала Адамчук фото.

Фанати поставили майже 300 лайків і буквально засипали артистку компліментами в коментарях до нового знімка.

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