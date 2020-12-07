Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала себя в объятиях таинственного незнакомца

Фото известной юмористки из «Женского Квартала» появилось на официальной странице студии в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке счастливая Адамчук стоит в объятиях человека в костюме гигантской панды. При этом артистка одета в черное платье и длинную красную накидку. Она весело смеется и явно довольна тем, что происходит.

«Безопасные объятия в период пандемии – если один из вас в огромном костюме пушистой панды», - говорится в подписи к фото.

Украинцы тут же принялись комментировать снимок.

«Класс», «Шикарно», «Хороший и мягкий», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Марта показала себя в элегантном образе и поделилась своими мыслями.

На фото Адамчук позировала в пиджаке с ремнем на талии и без белья. Юбки на девушке не было видно, зато можно увидеть туфли. Красотка сидела за столиком и хвасталась длинной ножек, которые ничем не были прикрыты. Фото получилось очень интересным и даже пикантным.

"И куда пропала эта осень...) 1 декабря", - подписала Адамчук фото.

Фанаты поставили почти 300 лайков и буквально засыпали артистку комплиментами в комментариях к новому снимку.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" дала насладиться своими шикарными формами без белья: "Нечто особенное".

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