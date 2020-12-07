Національний банк України провів інтервенції з продажу валюти

На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію. В прес-службі НБУ розкрили, в чому причина ситуації, що склалася, пише Politeka.net.

Як виявилося, попит на валюту перевищував пропозицію через пожвавлення ділової активності, зокрема, через активізацію імпортерів.

Для того, щоб згладити коливання у бік знецінення гривні, НБУ провів кілька інтервенцій з продажу валюти.

Однак в останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, через що НБУ не виходив з інтервенціями.

Відзначимо, на 8 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28.23 грн/дол. Таким чином з'ясувалося, що курс долара впав на шість копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми писали, що в перший тиждень грудня гривня зміцнила свої позиції, але до кінця року ситуація може змінитися. Про це повідомляють експерти.

Так, на думку аналітиків, проникнення коштів в економіку буде повільним. Тому на тлі слабкої ділової активності така емісія не призведе до здешевлення української валюти, принаймні в поточному році. Однак на ситуацію може вплинути посилення карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що на тлі збільшення числа заражених китайським вірусом уряд може ввести жорсткий карантин довжиною в 3-4 тижні.

За його словами, залежно від того, яким буде курс безпосередньо перед локдауном, можна буде говорити про рух валютного ринку.

Нагадаємо, в перший тиждень грудня відбулася девальвація на 0,5%.