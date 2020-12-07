Национальный банк Украины провел интервенции по продаже валюты

В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение. В пресс-службе НБУ раскрыли, в чем причина сложившейся ситуации, пишет Politeka.net.

Как оказалось, спрос на валюту превышал предложение из-за оживления деловой активности, в частности, из-за активизации импортеров.

Для того чтобы сгладить колебания в сторону обесценивания гривны, НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты.

Однако в последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, из-за чего НБУ не выходил с интервенциями.

Отметим, на 8 декабря НБУ установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 28.23 грн/дол. Таким образом выяснилось, что курс доллара упал на шесть копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы писали, что в первую неделю декабря гривна укрепила свои позиции, но до конца года ситуация может измениться. Об этом сообщают эксперты.

Так, по мнению аналитиков, проникновение средств в экономику будет медленным. Поэтому на фоне слабой деловой активности такая эмиссия не приведет к удешевлению украинской валюты, по крайней мере в текущем году. Однако на ситуацию может повлиять ужесточение карантинных мер.

Ранее сообщалось, что аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что на фоне увеличения число зараженных китайским вирусом правительство может ввести жесткий карантин длиной в 3-4 недели.

По его словам, в зависимости от того, каким будет курс непосредственно перед локдауном, можно будет говорить о движении валютного рынка.

Напомним, в первую неделю декабря произошла девальвация на 0,5%.