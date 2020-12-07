Суддя "Танців з зірками" та прима-балерина України Катерина Кухар пережила у своєму житті багато потрясінь

Коли Катерина Кухар починала свою успішну кар'єру, вона дізналася, що чекає первістка. Після пологів дуже складно повернутися в колишню форму, але балерина прийняла усвідомлене рішення - дитина народиться. Тоді вона чекала дівчинку, і вагітність протікала нормально, проте на пологах Катерина втратила частинку себе.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" на каналі ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Як сказали лікарі, у новонародженої дівчинки не відкрилися легені. Катерина згадала, що найстрашнішим моментом в той день було її переведення в палату, де вона чула дитячий плач.

"Найстрашніше випробування було в реанімації і після реанімації. Коли тебе переводять в палату, крім того, що після такого ти не хочеш жити, ти ще й чуєш дитячий плач. Адже так склалося, що я була поруч з тим місцем, де були відказники", - поділилася важкими спогадами прима.

Коли Катерина Кухар дізналася, що чекає другу дитину її емоції і відчуття були абсолютно змішаними. З одного боку вона відчувала щастя, а з іншого - її скував страх.

"Я дуже сильно закувала себе страхами. Мені здавалося, що у мене на шиї капкан, який заважає дихати ",- каже Кухар.

Її син Тимур, на щастя, народився здоровим і дуже схожим на свою зіркову матір.

Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши наряд без білизни.

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер.