Меган Маркл й принца Гаррі звинуватили в бажанні змагатися з королевою Єлизаветою II в питанні "бути на видноті у преси"

Про це розповідається в матеріалі Express.

Так, герцог і герцогиня Сассекські мають намір заснувати власну премію, нарівні з британським монархом. Гроші будуть вручатися людям за досягнення в освіті, науці, літературі, благодійності, психічному здоров'ї та охороні навколишнього середовища.

Претендувати на неї зможуть всі охочі. Пару розкритикували шанувальники Єлизавети II. Вони стверджують, що пара склала з себе королівські повноваження заради особистого життя, проте за допомогою премії Меган Маркл і принц Гаррі «змагаються з Єлизаветою II й намагаються її перевершити».

Доказом цього називають бажання пари постійно бути в пресі й залишатися популярними. При цьому вони розповіли, що пара не може присуджувати нагороди, оскільки вони більше не є членами королівської сім'ї.

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