Меган Маркл и принца Гарри обвинили в желании соперничать с королевой Елизаветой II в вопросе «быть на виду у прессы»

Об этом рассказывается в материале Express.

Так, герцог и герцогиня Сассекские намерены учредить собственную премию, наравне с британским монархом. Деньги будут вручаться людям за достижения в образовании, науке, литературе, благотворительности, психическом здоровье и охране окружающей среды.

Претендовать на нее смогут все желающие. Пару раскритиковали поклонники Елизаветы II. Они утверждают, что пара сложила с себя королевские полномочия ради личной жизни, однако при помощи учреждении премии Меган Маркл и принц Гарри «соревнуются с Елизаветой II И пытаются ее превзойти».

Доказательством этого называют желание пары постоянно быть в прессе и оставаться популярными. При этом они рассказали, что пара не может присуждать награды, поскольку они больше не являются членами королевской семьи.

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