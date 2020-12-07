Меган Маркл и принца Гарри обвинили в желании соперничать с королевой Елизаветой II в вопросе «быть на виду у прессы»
Об этом рассказывается в материале Express.
Так, герцог и герцогиня Сассекские намерены учредить собственную премию, наравне с британским монархом. Деньги будут вручаться людям за достижения в образовании, науке, литературе, благотворительности, психическом здоровье и охране окружающей среды.
Претендовать на нее смогут все желающие. Пару раскритиковали поклонники Елизаветы II. Они утверждают, что пара сложила с себя королевские полномочия ради личной жизни, однако при помощи учреждении премии Меган Маркл и принц Гарри «соревнуются с Елизаветой II И пытаются ее превзойти».
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Доказательством этого называют желание пары постоянно быть в прессе и оставаться популярными. При этом они рассказали, что пара не может присуждать награды, поскольку они больше не являются членами королевской семьи.
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