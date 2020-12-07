Популярна американська модель і бізнесвумен Кортні Кардаш'ян спокусила бездоганною фігурою, розкривши піджак

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Я так рада, що наш інтернет-магазин нарешті відкрився...»-йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кортні позує в елегантному білосніжному костюмі, який вирішила розкрити і показавши бездоганну фігуру. В руках дівчина кокетливо тримає туфлю, яку зняла з ноги.

"Це чудовий вид», «Ох, моя принцеса діснеївська», «що за красуня», «виглядаєш на висоті», «справжня королева – чудова завжди», "ох, який погляд розкішний", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про свято.

На фото красуня позувала в міні сукні з монет, яка не закривала повністю тіло. Кортні не одягала білизну і показувала свою гордість у величезному декольте. Образ дівчина доповнила стильною сумочкою, а волосся залишила розпущеним. Поруч можна побачити дівчину на ім'я Лала в червоному костюмі, а також високого чоловіка.

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