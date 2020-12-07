Популярная американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян соблазнила безупречной фигурой, распахнув пиджак

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Я так рада, что наш интернет-магазин наконец-то открылся…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кортни позирует в элегантном белоснежном костюме, который решила распахнуть и показав безупречную фигуру. В руках девушка кокетливо держит туфлю, которую сняла с ноги.

«Это великолепный вид», «Ох, моя принцесса диснеевская», «что за красотка», «выглядишь на высоте», «настоящая королева – великолепна всегда», «ох, какой взгляд роскошный», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о празднике.

На фото красотка позировала в мини платье из монет, которое не закрывало полностью тело. Кортни не надевала белье и показывала свою гордость в огромном декольте. Образ девушка дополнила стильной сумочкой, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть девушку по имени Лала в красном костюме, а также высокого мужчину.

Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость

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