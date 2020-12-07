Бразильська супермодель Жизель Олівейра, з Victoria's Secret, в шоколадному топіку посвітила своїми палючими формами

Спокусниця часто тішить шанувальників своїми гарячими фото, пише Politeka.net. Цього разу Жизель постала в дуже відвертому вбранні.

Модель позувала в топіку шоколадного кольору з пікантними розрізами, що відкривають види на плоский животик. Одяг тримався на одному плечику, яке оголилося, завдяки цікавому вирізу.

Модель також одягла джинсові шортики, довжина яких була екстремально короткою. Вирізи оголювали пружні сідниці, особливо коли спокусниця виставляла "булочки". Джинс також красиво обтягнув тонку талію.

На шиї Жизель блищав золотий ланцюжок. Красуня дивилася в камеру, відкривши губи. Її волосся було пишним і лягло акуратною хвилею.

За годину пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємного, адже її фігура і образ в цілому цього, дійсно, гідні.

"Краща", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала, одягнувшись у "лимонний" наряд, який бездоганно підкреслював її ідеальне тіло.

"Новий шмот", - коротко йдеться в повідомленні.

Шанувальники не змогли пройти повз, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра обтягнула пишні груди тонким білим топіком. Бюст апетитно випирав і притягував погляд.

Зверху модель одягла блакитну шубку, яку, звичайно, розкрила, щоб всі зуміли помилуватися її формами.

"Блакитний-наймиліший колір 💙", - написала зірка.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла топ без білизни і покрасувалася перед дзеркалом:»Ох, як вигнулася...".

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра попустувала з подругою на пляжі: спекотні кадри в купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра покрасувалася гордістю в одному пальто:»Ось це спокуса...".