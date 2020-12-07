Бразильская супермодель Жизель Оливейра, из Victoria’s Secret, в шоколадном топике посветила своими обжигающими формами

Соблазнительница часто радует поклонников своими горячими фото, пишет Politeka.net. В этот раз Жизель предстала в очень откровенном наряде.

Модель позировала в топике шоколадного цвета с пикантными разрезами, открывающими виды на плоский животик. Одежда держалась на одном плечике, которое оголилось, благодаря интересному вырезу.

Модель также надела джинсовые шортики, длина которых была экстремально короткой. Вырезы оголяли упругие ягодицы, особенно когда соблазнительница выставляла "булочки". Джинс также красиво обтянул тонкую талию.

На шее Жизель блестела золотая цепочка. Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы. Ее волосы были пышными и легли аккуратной волной.

За час пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону звезды много приятного, ведь ее фигура и образ в целом этого, действительно, достойны.

"Лучшая", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала, облачившись в «лимонный» наряд, который безупречно подчеркивал ее идеальное тело.

«Новый шмот», - коротко говорится в сообщении.

Поклонники не смогли пройти мимо, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра обтянула пышную грудь тонким белым топиком. Бюст аппетитно выпирал и притягивала взгляд.

Сверху модель надела голубую шубку, которую, естественно, распахнула, чтобы все сумели полюбоваться ее формами.

"Голубой - самый милый цвет 💙", - написала звезда.

Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».