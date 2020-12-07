Старша дочка популярної української актриси Ольги Сумської Антініна Паперна вразила витівкою під час відпочинку з подругою
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"А ти ☕️ або 🍷 ?"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Паперна з подругою спершу п'ють каву, а потім різко вино. При цьому дівчина виконує запальний танець під пісні української співачки Вєрки Сердючки.
"Вьі супер девченки!!!...😉 👍 👍 👍Спасибі, що підняли настрій...",» вже дуже хочеться спеки«,» це шикарно«,» дівчатка, ви пожежа«, " ви найкращі красуні. З наступаючим», "красуні", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що старша дочка популярної актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна в черговий раз захопила численну армію шанувальників, виклавши в соцмережі Відверті кадри
30-річна актриса вже давно живе й активно працює в Росії. Вона цілком успішні й від природи красиво. На зовнішність дівчини явно вплинуло те, що її мама – відома на всю країну актриса Ольга Сумська, а гени, як відомо, грають важливу роль у зовнішності будь-якої людини.
Нагадавши, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
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Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».