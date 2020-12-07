Старшая дочь популярной украинской актрисы Ольги Сумской Антинина Паперная впечатлила выходкой во время отдыха с подругой

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«А ты ☕️ или 🍷 ?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Паперная с подругой сперва пьют кофе, а потом резко вино. При этом девушка исполняет зажигательный танец под песни украинской певицы Верки Сердючки.

«Вьі супер девченки!!!...😉👍👍👍Спасибо, что подняли настроение…», «уже очень хочется жары», «это шикарно», «девочки, вы пожар», «вы самые лучшие красавицы. С наступающим», «красотки», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что старшая дочь популярной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная в очередной раз восхитила многочисленную армию поклонников, выложив в соцсети откровенные кадры

30-летняя актриса уже давно живет и активно работает в России. Она вполне успешны и от природы красиво. На внешность девушки явно повлияло то, что ее мама – известная на всю страну актриса Ольга Сумская, а гены, как известно, играют немаловажную роль во внешности любого человека.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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