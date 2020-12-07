У понеділок, 7 грудня, стало відомо про смерть відомого радянського і російського актора й режисера Олександра Гордона, який працював над картинами Андрія Тарковського
Як розповідає Politeka, про це йдеться на сайті Союзу кінематографістів Росії.
«На 89 - му році життя не стало нашого друга і колеги – члена Спілки кінематографістів Росії, режисера ігрового кіно Гордона Олександра Віталійовича», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Гордон – випускник режисерського факультету ВДІКу 1960 року, навчався у Михайла Ромма. Чоловік працював над фільмами Андрія Тарковського, такими як "Ностальгія" й "жертвопринесення" в якості режисера дубляжу.
Разом з ним Гордон зняв картини «Вбивця» та «Сьогодні звільнення не буде».
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Про це стало відомо з Twitter Асоціація акторів Мексики. Вони опублікували фото Малені Моралес, повідомивши про її смерть.
"Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Малені Моралес, члена нашої профспілки, яка сьогодні пішла з життя», - зазначили в повідомленні.
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