У лікарні під Дніпром пацієнта перевозили в неналежних умовах

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Ігор Радченко в Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Як стверджує чоловік, інцидент стався в лікарні Нікополя.



"Став свідком, як в автомобілі швидкої допомоги з каталки завантажують майже голого чоловіка пенсійного віку. На ньому була тільки одна тоненька майка з рукавами, памперс і домашні тапочки! На вулиці вітер і мінусова температура (- 2 або -5 градусів). Він був блідий і тремтів від холоду, повністю в шоковому стані і не розумів що відбувається", - поділився чоловік у підписі до відео.

Він звернувся до медсестер, які перебували поруч, що ті пояснили, чому хворого перевозять у такому вигляді.



"Уявіть, ось це все, що нам дали. Ми швидка допомога, у нас немає нічого", - відповіла одна з медпрацівниць, а інша порадила звертатися на "гарячу лінію".



Інцидент викликав бурхливі обговорення в мережі:

"У людини напевно якісь провали в пам'яті, ось так з ним і вчинили. Нелюди, самі одягнені в тепленькому, просто жах. Це ті, від яких чекаєш допомоги", " побачила страшний сон, в голові не вкладається, як можна так вчинити з хворою, літньою людиною? Ви б і батька свого так упакували?", "Куди ж ми котимося, де людяність, де ж нарешті повага до людей, хворих людей. Це ж не лікарі, це нелюди в яких немає нічого святого", "Жах, що ж діється з людьми, що далі то все гірше", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю депутата, найбільше постраждали діти.

Також розповідала Politeka, що ситуація з українськими лікарнями істотно змінилася, лікарі б'ються в істериці.

Також Politeka писала, що Китайський вірус забрав життя закоханих у Київській області.