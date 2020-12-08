В больнице под Днепром пациента перевозили в неподобающих условиях

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Игорь Радченко в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как утверждает мужчина, инцидент произошел в больнице Никополя.



"Стал свидетелем, как в автомобиле скорой помощи с каталки загружают почти голого мужчину пенсионного возраста. На нем была только одна тоненькая майка с рукавами, памперс и домашние тапочки! На улице ветер и минусовая температура (- 2 или -5 градусов). Он был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал что происходит", - поделился мужчина в подписи к видео.

Он обратился к медсестрам, которые находились рядом, что те объяснили, почему больного перевозят в таком виде.



"Представьте, вот это все, что нам дали. Мы скорая помощь, у нас нет ничего", - ответила одна из медработниц, а другая посоветовала обращаться на "горячую линию".



Инцидент вызвал бурные обсуждения в сети:

"У человека наверное какие-то провалы в памяти, вот так с ним и поступили. Нелюди, сами одеты в тепленьком, просто ужас. Это те, от которых ждёшь помощи", "Увидела страшный сон, в голове не укладывается, как можно так поступить с больным, пожилым человеком? Вы бы и отца своего так упаковали?", "Куда ж мы катимся, где человечность, где же наконец уважение к людям, больным людям. Это же не врачи, это нелюди в которых нет ничего святого", "Ужас, что же творится с людьми, что дальше то все хуже", - писали украинцы в сети.

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